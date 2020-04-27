В Чувашии женщина покусала полицейских, задержавших ее на прогулке

МВД по Чувашии прокомментировало конфликт с участием полицейских и жительниц Чебоксар. Инцидент сняла на видео другая горожанка и разместила в интернете. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал большой резонанс.

Представители правоохранительных органов сообщили, что сотрудник полиции сделали женщине, гуляющей с детьми возле одного из городских парков, замечание о нарушении режима самоизоляции, на что та стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Полицейские решили составить в отношении нее протокол по статье 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

По данным ведомства, в ходе конфликта горожанка ударила одного полицейского по лицу, а ее родственница укусила другого. В результате участковому были нанесены телесные повреждения в виде ссадин.

Материалы по этому инциденту направлены в СУ СКР по Чувашии для принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба регионального МВД.