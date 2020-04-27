В этом году в Прикамье подключат к газу дома около семи тысяч семей

Состоялось рабочее совещание главы Прикамья Дмитрия Махонина и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

Стороны в режиме видеоконференцсвязи обсудили итоги газификации региона в 2019 году, а также проект программы газификации на 2021-2025 годы.

По состоянию на 1 января 2020 года в Пермском каре газифицировано 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений. В этом году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов и подключить к газу дома порядка 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников планируется направить почти 2,2 миллиарда рублей.

- Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Несмотря на то, что темпы подключения жителей к газу серьезно выросли, потребность жителей Прикамья в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы, - пояснил Дмитрий Махонин.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта "Газпром теплоэнерго" - ввод в эксплуатацию двух котельных в Нытвенском городском округе. На сегодня левобережная котельная уже снабжает жителей Нытвы теплом. Ввод в эксплуатацию правобережной котельной запланирован на сентябрь 2020 года. Сейчас котельная прошла необходимую процедуру верификации мощности. Ввод в эксплуатацию новых источников генерации позволит обеспечить жителей более качественным теплом, повысит эффективность работы систем теплоснабжения.