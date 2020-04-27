В Нижнем Новгороде демонтируют некорректные баннеры в честь Дня Победы

В Нижнем Новгороде демонтируют плакаты с некорректным содержанием, посвященные Дню Победы. Об этом "РГ" сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

На поздравительных плакатах к 75-летию Победы, изображен монумент, посвященный героям Волжской военной флотилии - событиям 1918 года. Он находится в Нижнем Новгороде на площади Маркина.

Экскурсовод Виктория Азарова одна из первых опубликовала у себя на странице в Facebook фото этого плаката.

- Я увидела эту рекламную конструкцию неподалеку от дома, в микрорайоне Мещерское озеро. Очень странно, что юбилей Победы решили проиллюстрировать памятником, посвященным героям Волжской флотилии. И если многие взрослые нижегородцы сразу отметят это несоответствие, то детям, скорее всего, придется объяснять. У Победы есть и другие герои. Мне очень нравится барельеф памяти трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны, расположенный у проходной Нижегородского машиностроительного завода. Есть масса других примеров. Непонятно, почему создатели плаката выбрали именно этот символ. Выглядит плакат дико и невежественно, - рассказала "РГ" экскурсовод.

В "Городском центре градостроительства и архитектуры" пояснили, что сейчас демонтировано 8 из 10 таких постеров.

- Данные плакаты размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией города Нижнего Новгорода. Вместе с тем необходимо отметить, что информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций, - сообщили "РГ" в ведомстве.