В Самаре прошли очередные встречи представителей власти и бизнеса

Новости

Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
Знаковая модель Renault может уйти в историю 18:43
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 18:35
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 18:28
Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию 18:26
Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие 18:26
Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами 18:22
В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19 18:21
Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya 18:18
В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 19:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре прошли очередные встречи представителей власти и бизнеса

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Власти Самарской области продолжают проводить прямые встречи с предпринимателями.
Власти Самарской области выходят на прямой диалог с бизнесом по видеоконференцсвязи. Фото: iStock Власти Самарской области выходят на прямой диалог с бизнесом по видеоконференцсвязи. Фото: iStock
Власти Самарской области выходят на прямой диалог с бизнесом по видеоконференцсвязи. Фото: iStock

По инициативе министерства экономического развития и инвестиций региона в течение прошедшей недели ряд профильных министерств провели такие встречи с предпринимателями, работающими в отраслях спорта, культуры и досуга, обеспечения отдыха и лечения, а также с предпринимателями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию и воспитанию детей, организации питания и другими.

Фото: АО "ПромПарки"
В Самарской области бизнесу рассказали о работе индустриальных парков

- Такие встречи необходимы для разработки следующего пакета мер региональной поддержки, а также фокусного взаимодействия с предпринимательским сообществом, - отметил глава регионального министерства экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Взаимодействовать с бизнесом, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, профильные министерства будут и в дальнейшем. Вся полученная информация и обратная связь систематизируется специалистами минэкономразвития и на ее основе разрабатываются новые меры поддержки и обращения в федеральное правительство.

Например, по итогам встречи министерства образования Самарской области с представителями дополнительного частного образования уже подготовлено письмо на первого заместителя председателя Правительства РФ о включении дополнительных ОКВЭДов в перечень пострадавших отраслей, а также о распространении мер государственной поддержки на некоммерческие организации, работающие в пострадавших отраслях.

Следующая встреча с представителями бизнеса в формате видеоконференцсвязи запланирована уже на 29 апреля, ее проведет Дмитрий Богданов.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются