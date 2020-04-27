В Самаре прошли очередные встречи представителей власти и бизнеса

Власти Самарской области продолжают проводить прямые встречи с предпринимателями.

По инициативе министерства экономического развития и инвестиций региона в течение прошедшей недели ряд профильных министерств провели такие встречи с предпринимателями, работающими в отраслях спорта, культуры и досуга, обеспечения отдыха и лечения, а также с предпринимателями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию и воспитанию детей, организации питания и другими.

- Такие встречи необходимы для разработки следующего пакета мер региональной поддержки, а также фокусного взаимодействия с предпринимательским сообществом, - отметил глава регионального министерства экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Взаимодействовать с бизнесом, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, профильные министерства будут и в дальнейшем. Вся полученная информация и обратная связь систематизируется специалистами минэкономразвития и на ее основе разрабатываются новые меры поддержки и обращения в федеральное правительство.

Например, по итогам встречи министерства образования Самарской области с представителями дополнительного частного образования уже подготовлено письмо на первого заместителя председателя Правительства РФ о включении дополнительных ОКВЭДов в перечень пострадавших отраслей, а также о распространении мер государственной поддержки на некоммерческие организации, работающие в пострадавших отраслях.

Следующая встреча с представителями бизнеса в формате видеоконференцсвязи запланирована уже на 29 апреля, ее проведет Дмитрий Богданов.