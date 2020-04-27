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27.04.2020 10:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратовской области выявлено еще 22 случая заболевания COVID-19

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области за последние сутки выявлено еще 22 случая заболевания коронавирусом.

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

Как сообщает областной штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, больше всего среди инфицированных пациентов с пневмонией, десять человек. Детей среди заболевших нет.

По количеству новых больных лидирует Ершовский район, там пять заболевших, в Балаковском районе - четверо, в Саратове и Пугачевском районах - по трое, в Балашовском районе - двое, в Аткарском, Дергачевском, Марксовском, Саратовском, Татищевском - по одному.

Всего в регионе на утро понедельника зарегистрировано 327 фактов заболевания COVID-19.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Распространение коронавируса COVID-19

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