В Саратовской области выявлено еще 22 случая заболевания COVID-19

В Саратовской области за последние сутки выявлено еще 22 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает областной штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, больше всего среди инфицированных пациентов с пневмонией, десять человек. Детей среди заболевших нет.

По количеству новых больных лидирует Ершовский район, там пять заболевших, в Балаковском районе - четверо, в Саратове и Пугачевском районах - по трое, в Балашовском районе - двое, в Аткарском, Дергачевском, Марксовском, Саратовском, Татищевском - по одному.

Всего в регионе на утро понедельника зарегистрировано 327 фактов заболевания COVID-19.