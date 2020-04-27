В Тольятти водитель сбила пешехода и врезалась в здание

В Тольятти женщина-водитель сбила пешехода и врезалась в ограждение у входа в здание. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в воскресенье 26 апреля примерно в 15.15 по местному времени. 45-летняя женщина ехала за рулем иномарки Geely со стороны улицы Дзержинского к улице 70 лет Октября по жилой зоне. Сначала она сбила 58-летнего пешехода, который попался ей навстречу. Затем, не остановившись, наехала на крыльцо здания.

В результате аварии пострадал сбитый пешехода, врачи назначили ему лечение. Правда, обошлось без госпитализации. Также сильно поврежден автомобиль.

Водитель отказалась от медосвидетельствования на состояние опьянения. Прав при себе у нее не оказалось. Не исключено, что их нет совсем или что она уже лишена права управлять автомобилем. Проводится проверка.