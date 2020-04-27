В Ульяновской области скончался четвертый пациент с COVID-19

В Ульяновской области умер четвертый пациент с коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у скончавшегося еще 13 апреля жителя Карсунского района старше 50 лет с рядом хронических заболеваний, подтвердили "РГ" в региональном минздраве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что состояние поступившего в больницу мужчины в возрасте "старше 50 лет" осложнялось болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

По данным облминздрава, 3 апреля у жителя Карсунского района появились симптомы ОРВИ, и он обратился в местный ФАП. Фельдшер назначил лечение, после чего был сделан тест на COVID-19, который дал положительный результат. 12 апреля больной почувствовал себя хуже и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

Повторный анализ по факту смерти подтвердил наличие короновируса в организме умершего. Все, кто контактировал с покойным, установлены и находятся под наблюдением врачей.

На данный момент в Ульяновской области подтвердился 331 случай заболевания коронавирусом. Из общего числа заболевших 15 человек выздоровели, четверо скончались.