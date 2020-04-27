Роддом в Красноярске перевели на прием беременных с COVID-19

Красноярский межрайонный родильный дом №1 с 28 апреля переходит на работу только с беременными женщинами, у которых подтвержден диагноз COVID-19, и с теми, кто контактировал с гражданами, болеющими коронавирусом.

Подобные меры необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности и здоровья будущих мам и малышей при оказании медицинской помощи, пояснили в минздраве Красноярского края.

Пациенток в Советском районе Красноярска, которые были прикреплены к роддому №1, врачи будут распределять по другим роддомам города, ориентируясь на течение беременности и наличие хронических заболеваний у рожениц.

Пока в Красноярском крае, по данным регионального минздрава, нет беременных с диагностированной коронавирусной инфекцией.