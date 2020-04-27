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27.04.2020 09:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое новосибирцев пострадали при взрыве газа в гаражном комплексе

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В одном из боксов гаражного комплекса на территории Кировского района Новосибирска произошел хлопок газа. Как передает РИА Новости, в результате происшествия пострадали три человека.

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В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что сообщение о взрыве баллона при проведении газосварочных работ поступило в 10.39 по местному времени. В результате обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами, под завалами вспыхнул огонь. На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники.

Площадь разрушений составила 80 квадратных метров, пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр с травмами различной степени тяжести. С целью ликвидации последствий на место происшествия направлен кран для разбора тяжелых конструкций. По данным МЧС, помимо трех рабочих, других людей на территории комплекса не было.

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