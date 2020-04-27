В Абакане детсад закрыли из-за коронавируса в семье ребенка

Один из детских садов в Абакане закрыл дежурные группы и полностью ушел на карантин из-за того, что у мамы одного из посещающих садик детей подтвердили коронавирусную инфекцию.

Одиннадцать воспитанников и девять сотрудников учреждения направлены на обязательную изоляцию, в помещении проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, сообщает администрация города.

По данным мэрии, на сегодняшний день дежурные группы в детских садах республиканского центра посещают 639 ребят, работают 473 сотрудника.