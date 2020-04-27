В Абакане два врача заразились коронавирусом

У двоих сотрудников городской больницы в Абакане лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства Республики Хакасии, помимо медиков, диагноз подтвердился еще у шести жителей региона - в Абакане, Саяногорске и в Ширинском районе. Все инфицированные имели контакты с ранее заболевшими.

На сегодня в Хакасии 184 выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией, 15 из них выздоровели. Пять человек с положительным тестом на коронавирус скончались.

Тем временем в больницах республики стали появляться палаточные смотровые боксы для осмотра больных при поступлении. В этих палатках, установленных возле основных зданий, врачи будут осматривать поступающих пациентов, прежде чем помещать их в палаты. Такие меры приняты, чтобы снизить риски занести COVID-19 в медучреждения.

Пока установлено семь фильтр-боксов - в Республиканской больнице им. Г.Я. Ремишевской, Абаканской межрайоной клинической больнице, Усть-Абаканской, Ширинской, Аскизской районной больницах, Саяногорской межрайонной больнице и Республиканском онкологическом диспансере.