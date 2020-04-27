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27.04.2020 10:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Иркутской области разрешили работать ювелирам и автослесарям

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

Правительство Иркутской области ослабило ограничения для бизнеса, которые вводились для борьбы с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня власти разрешили работать мебельным и ювелирным магазинам, фотоателье и автомастерским, в том числе шиномонтажкам.

Как сообщили власти, возобновить свою деятельность смогут также архивы, химические производства, автоцентры, продающие машины и мотоциклы, и автошколы (при условии, что теоретические занятия будут вестись дистанционно), а кроме того, компании, которые занимаются монтажом и ремонтом промышленного оборудования.

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Разрешили вернуться на работу сотрудникам ботанических садов и зоогалерей, которые ухаживали за растениями и животными - но для посетителей эти заведения по-прежнему закрыты.

Это разрешение дано с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, норм посещаемости и регулярной санобработки поверхностей. Однако для предприятий, которые работают в торговых и офисных центрах, путь даже они и входят в упомянутый перечень, запрет по-прежнему действует.

Отметим, что с 13 апреля в Иркутской области разрешили работать парикмахерским и салонам красоты при соблюдении санитарных норм.

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