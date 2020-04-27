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27.04.2020 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году

Текст: Екатерина Дементьева

В Курагинском районе Красноярского края на реке Сисим найдено тело работника старательской артели, пропавшего в прошлом году при прорыве дамбы.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, останки нашел местный житель и сообщил об этом в полицию.

На место отправилась следственно-оперативная группа. Дактилоскопическая экспертиза показала, что погибший - мужчина 1987 года рождения, работавший водителем погрузчика LW-500 в золотодобывающей артели "Сисим". Он числился пропавшим без вести после того, как рухнула дамба, самовольно возведенная на реке золотодобытчиками, и вода затопила служебный поселок.

По данным следователей, тело унесло на 40 километров от места аварии.

Напомним, утром 19 октября при прорыве технологических дамб вода затопила вахтовый поселок, смыла общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, более 20 пострадали. Еще трое числились пропавшими без вести. Поиски были приостановлены, когда наступили устойчивые холода. В марте спасатели возобновили работы.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Были арестованы и до сих пор находятся под стражей гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

Происшествия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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