В Новосибирске военные 41-й армии провели для ветерана онлайн-парад

Необычное поздравление с наступающим 9 мая получил новосибирец, 97-летний фронтовик Михаил Мезин. Военнослужащие 41-й общевойсковой армии в честь 75-летия Победы провели для ветерана парад и концерт в режиме онлайн.

Лично от имени военнослужащих с наступающим праздником Михаила Алексеевича поздравил замкомандующего войскового соединения, начальник военно-политического отдела полковник Владимир Перепелица. Он и организовал удаленную связь с частью.

- С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр училища исполнил несколько известных композиций, - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО. - К поздравлениям также присоединился юнармеец, который продекламировал для Михаила Алексеевича патриотическое стихотворение о подвиге советских воинов.

Справка "РГ"

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году, еще будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Под Сталинградом в 1942-м был тяжело ранен, второе ранение получил через год, в боях за Донбасс. Среди наград Михаила Мезина - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль "За боевые заслуги", орден "За службу Родине в ВС СССР" III степени. Он прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, вышел в отставку в возрасте 59 лет.