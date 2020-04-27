Житель Алтая приобрел 240 бутылок контрафактной водки на юбилей жены

В Республике Алтай полицейские изъяли у жителя соседнего Алтайского края 240 бутылок водки неизвестного происхождения. Владелец спиртного заявил, что приобрел его на юбилей жены.

12 ящиков алкогольной продукции сотрудники полиции обнаружили в грузовом автомобиле HINO в Улаганском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, на эту продукцию ни у водителя, ни у экспедитора не было никаких документов.

32-летний житель Алтайского края, работающий экспедитором в одной из торговых компаний Бийска, пояснил стражам порядка, что еще на выезде из родного города незнакомый гражданин предложил ему приобрести водку по 100 рублей за бутылку. И он не отказался, потому что готовился к юбилею жены.

Сотрудники полиции весь изъятый алкоголь отправили на экспертизу. В республиканском МВД подчеркнули, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.