В Дагестане врачи спасли роженицу с COVID-19 и ее ребенка

В дагестанском Каспийске медики спасли от смерти молодую женщину и младенца. Об этом "РГ" сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Вначале апреля 26-летняя беременная была госпитализирована с пневмонией из Хасавюрта сначала в лечебное учреждение Махачкалы, а потом - в госпиталь для больных коронавирусом, созданный на базе городской больницы Каспийска.

Там врачи сделали роженице "кесарево сечение", так как медлить было нельзя - пациентке становилось все хуже. Операция прошла удачно: малыш не только выжил, но родился здоровым. Позже удалось выходить и его маму.

Сейчас маму сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

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