В Северной Осетии за сутки зафиксировано 148 новых случаев COVID-19

В Северной Осетии зафиксировали рекордное для республики число новых заражений коронавирусом - 148 подтвержденных фактов, сообщили "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По данным на 8.00 понедельника в Северной Осетии зарегистрировано 549 (+148 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, в республике установлен не только региональный рекорд, но и самое большое число заболевших за сутки во всем Северо-Кавказском федеральном округе.

За это же время в РСО-Алания выздоровели 14 пациентов, а общее число выписанных из больниц составил 60 человек. Два человека скончались.