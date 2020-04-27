Жительница Дагестана ограбила отделение почты

В Ленинском районе Махачкалы произошло ограбление почтового отделения на полмиллиона рублей. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Дагестану.

Грабительницей оказалось 42-летняя местная жительница, которая ворвалась днем в кабинет начальницы отделения и прыснула ей в лицо спреем.

После этого нападавшая забрала сумку с 550 тысячами рублей, которые были привезены инкассаторами накануне.

Преступница была задержана, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за грабеж. В ходе следствия выяснилось, что она сама - сотрудник почты, поэтому заранее знала график работы отделения.

Следствие продолжается.