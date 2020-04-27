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27.04.2020 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе с Литвой задержали 20 тысяч литров спирта

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Крупную партию спиртосодержащей продукции под видом растворителя пытался ввезти из Москвы в регион житель Калининграда.

Фуру задержали на границе с Литвой, в международном автомобильном пункте пропуска Чернышевское. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, водитель - 59-летний калининградец в ходе таможенного контроля предъявил товаросопроводительные документы, в которых товар значился как "растворитель".

Фото: iStock
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Однако, как выяснилось, в грузовике вместо растворителя перевозились две тысячи 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. На них отсутствовали специальные маркировки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. Сотрудники калининградской областной таможни и Западного линейного управления МВД на транспорте устанавливают обстоятельства незаконной поставки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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