На границе с Литвой задержали 20 тысяч литров спирта

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Крупную партию спиртосодержащей продукции под видом растворителя пытался ввезти из Москвы в регион житель Калининграда.

Фуру задержали на границе с Литвой, в международном автомобильном пункте пропуска Чернышевское. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, водитель - 59-летний калининградец в ходе таможенного контроля предъявил товаросопроводительные документы, в которых товар значился как "растворитель".

Однако, как выяснилось, в грузовике вместо растворителя перевозились две тысячи 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. На них отсутствовали специальные маркировки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. Сотрудники калининградской областной таможни и Западного линейного управления МВД на транспорте устанавливают обстоятельства незаконной поставки.