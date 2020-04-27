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27.04.2020 19:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование запахов хвои в ароматерапии может быть вполне оправданно. Исследователи доказали, что следовые амины, которые называют двоюродными братьями серотонина и дофамина, присутствуют не только в обонятельной системе, но и в отделах мозга, ответственных за запахи, сообщает пресс-служба СПбГУ со ссылкой на директора Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научного руководителя Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова профессора Рауля Гайнетдинова.

Фото: iStock
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В частности, ученые выяснили, что один из следовых аминов, именуемый TAAR5, отвечает за восприятие самых неприятных для человека запахов, тех, что способны вызвать негативные эмоции.

Но у этого амина есть блокатор - вещество тимберол, оно имеет запах смолы. Рауль Гайнетдинов отмечает, что именно поэтому его не удивляет то, что депрессию и тревожность лечат с помощью запахов хвои.

Исследователь выделил еще ряд нетривиальных способов снять тревожность. В частности, Гайнетдинов советует присмотреться к сладкому. Дело в том, что в углеводах содержится триптофан, это предшественник серотонина. И его концентрация может измениться диетой. Именно поэтому, отмечает ученый, десерт способен улучшить настроение. Также триптофан содержится в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах.

Даже в условиях самоизоляции ученый советует пытаться получать дозу солнечного совета. Нейробиолог обращает внимание на то, что синтез серотонина частично регулируется витамином D, а он вырабатывается как раз под воздействием солнца.

Дисбаланс нейромедиаторов, а, как следствие, плохое настроение, может возникнуть и если кровь не насыщается кислородом, который, к слову, также участвует в синтезе серотонина. Поэтому Рауль Гайнетдинов советует заниматься гимнастикой, тогда в кровь поступает большое количество кислорода.

По мнению ученого, сейчас, в условиях самоизоляции, люди столкнулись с дофаминовым голоданием, когда многие вещи, приносящие удовольствие недоступны, например, нельзя сходить в любимое кафе или купить платье в магазине. В то же время, в этой ситуации, говорит Гайнетдинов, есть и плюс. За период самоизоляции дофаминовые рецепторы станут более чувствительными, и поход в гости или шоппинг станут ощущаться ярче.

- Мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше, - считает Рауль Гайнетдинов.

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