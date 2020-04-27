Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Жители Петербурга смогут отправиться на свои дачи в Ленинградской области при соблюдении ряда требований соседнего региона. Об этом сообщает правительство Северной столицы.

- При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды, - рассказали в Смольном. - Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга.

Петербуржцам запретили останавливаться в населенных пунктах Ленинградской области по маршруту следования. Кроме того, прибыв на дачу, граждане обязаны продолжать соблюдение режима самоизоляции.

- Необходимо минимизировать контакты с соседями по СНТ или населенному пункту, - рекомендуют власти. - Покидать пределы приусадебного или садового участка можно только в случае необходимости.

Справка "РГ"

Согласно официальным данным, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены более трех тысяч садоводств, где в общей сложности насчитывается более 700 тысяч участков. Ежегодно на дачи, расположенные территории Ленинградской области, выезжают до 2,5 миллионов петербуржцев.

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