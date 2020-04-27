Новости

Гамора из "Стражей Галактики" могла выглядеть совсем иначе: первый арт 14:39
Врачи рассказали о состоянии главы донского минздрава 14:34
В Беларуси российский режиссер представит премьеру спектакля о Марке Шагале 14:30
В Дагестане врачи спасли роженицу с COVID-19 и ее ребенка 14:25
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти 14:23
В Адыгее умер третий человек с диагнозом COVID-19 14:19
Житель Алтая приобрел 240 бутылок контрафактной водки на юбилей жены 14:15
Путин проведет совещание по пожарам и паводкам 14:14
В Нижнем Новгороде демонтируют некорректные баннеры в честь Дня Победы 14:12
Лавров: Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии 14:11
В Магаданской области скончались два пациента с коронавирусом 14:11
Продюсеры обратились в "Роспотребнадзор" с просьбой помочь киноиндустрии 14:10
Конкурс пианистов имени Вана Клиберна присоединился к домашним трансляциям 14:10
В Крыму арестовали прятавшего наркотики в улитках дилера 14:08
На границе с Литвой задержали 20 тысяч литров спирта 14:05
В Калмыкии зафиксирована вспышка коронавируса среди медиков 14:02
Власти Фиджи не приняли российский вывозной самолет 14:01
Renault сделает концепт Morphoz серийным 14:01
В Иране число заболевших за сутки COVID-19 составило меньше тысячи 14:00
Технополис "Москва" запустил сайт с антивирусной продукцией 13:55
Суд Великобритании перенес слушания об экстрадиции Ассанжа 13:52
В Москве за две недели выявлено 563 нарушений социальной дистанции 13:48
Опубликовано фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека 13:45
Каргополь получил логотип креативного города ЮНЕСКО 13:44
Центр Испании не поддержал объявленный регионами траур по жертвам пандемии 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 14:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Жители Петербурга смогут отправиться на свои дачи в Ленинградской области при соблюдении ряда требований соседнего региона. Об этом сообщает правительство Северной столицы.

Фото: George Shuklin/ wikimedia.org
Петербургский ТЮЗ им. Брянцева перенес фестиваль "Радуга" на сентябрь

- При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды, - рассказали в Смольном. - Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга.

Петербуржцам запретили останавливаться в населенных пунктах Ленинградской области по маршруту следования. Кроме того, прибыв на дачу, граждане обязаны продолжать соблюдение режима самоизоляции.

- Необходимо минимизировать контакты с соседями по СНТ или населенному пункту, - рекомендуют власти. - Покидать пределы приусадебного или садового участка можно только в случае необходимости.

Справка "РГ"

Согласно официальным данным, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены более трех тысяч садоводств, где в общей сложности насчитывается более 700 тысяч участков. Ежегодно на дачи, расположенные территории Ленинградской области, выезжают до 2,5 миллионов петербуржцев.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции