Петербург занял второе место по числу выздоровевших от коронавируса

В Петербурге от коронавируса выздоровели 518 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Всего, по официальным данным, с начала ведения статистики 1 марта заболели 3238 человек, из них за последние сутки - 161 человек.

Отметим, что в Москве число выздоровевших от коронавируса практически равно числу заболевших в Петербурге - там выписаны из больницы 3524 человека. В Петербурге за последние сутки выздоровели 29 человек.

- На карантине находятся 3735 человек, - сообщили в оперштабе. - Из них 49 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3193 - контактные.

Всего в России более 87 тысяч подтвержденных случаев этого заболевания. За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5821 человек.