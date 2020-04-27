Петербургские волонтеры пересядут на велосипеды

Активисты "Петербургского велообщества" предложили волонтерам, которые помогают пожилым горожанам соблюдать самоизоляцию, воспользоваться велосипедами.

- Волонтерам часто приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей. При этом они подвергают себя риску заразиться коронавирусом и тратят много времени на ожидание транспорта, - сообщают велоактивисты. - Чтобы снизить риск и повысить свою мобильность, добровольцы могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта как велосипед.

Представители "Петербургского велообщества" провели переговоры с фирмами проката велосипедов, и несколько из них согласились бесплатно предоставить волонтерам свой транспорт, который все равно сейчас простаивает. От добровольцев требуется только подтверждение своего волонтерского статуса и желание ездить на велосипеде.

Сколько волонтеров воспользуются предложением, пока неизвестно. Но информация активно обсуждается в добровольческих кругах. Надо полагать, с наступлением тепла на улицах Петербурга будет появляться все больше веловолонтеров.

Координатор Владимир: Все не напрасно

Владимир Шефов - коренной петербуржец, пятикурсник стоматологического факультета Медицинского университета имени Павлова. Надо полагать, он будет хорошим специалистом. Во всяком случае, уже сейчас на его счету два патента и десяток публикаций. В проекте #Мывместе Владимир координирует работу волонтеров по Фрунзенскому району, который считается самым сложным в городе - здесь всегда особенно много заявок.

- Действительно, за один будний день в нашем районе выполняется до семидесяти заявок, что весьма существенно. Я считаю, это связано с высоким доверием людей к акции. И сложилось оно именно благодаря безупречной работе волонтеров! Сложный район? Не думаю. Да, много обращений, но благодаря большому количеству добровольцев и оперативной работе штаба все заявки четко обрабатываются и выполняются, - рассказывает Владимир. - У нас есть волонтеры, которые выполняют по восемь-десять заявок в день, часто пешком. Это восхищает, и я не могу не перечислить их. Нина Медведева, Ирина Мамонова, Ксения Игнатова, Аревик Аветисян, Андрей Зотов, Алена Пришвина, Андрей Белолипецкий, Алексей Новоженин, Анна Армашева, Михаил Бучнев, Елена Вострова и Давид Артемьев - топ-10 наших героев! Все они очень светлые и добрые люди.

Вообще впечатляют все, с кем работаю в рамках акции. Волонтеры штаба, особенно координатор проекта Дарья Никитина, которая круглые сутки на связи. Добровольцы "в поле", выполняющие огромное количество заявок. Мои помощники, которые по 12 часов сидят перед монитором и отслеживают заявки, помогая координировать работу района.

Конечно, бывают случаи, которые особенно трогают. Помню, поступила заявка не от пенсионера, а от человека с ограниченными возможностями. Он нуждался в еде, но признался, что не может ее оплатить. Для таких случаев предусмотрены бесплатные наборы продуктов, однако был уже вечер, и набор можно было доставить только на следующий день. Волонтер нашего района Константин Горовиц решил не бросать человека в непростой ситуации - он просто пошел и купил ему продуктов на две недели за свой счет. Вообще хочется отметить, что ситуации, когда волонтеры помогают людям финансово, нередки. Искренняя взаимопомощь характерна для петербуржцев.

Каждый раз, когда вечером формирую отчет по заявкам, я понимаю, что все не напрасно. Еще полсотни человек получили помощь и остались дома, тем самым обезопасив себя и своих близких.

Владимир Шефов, координатор волонтеров Фрунзенского района. Фото: Архив Владимира Шефова

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Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.