Петербургские волонтеры пересядут на велосипеды

Новости

Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний 22:01
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность 21:56
Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов 21:49
СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу 21:46
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 5 мая 21:28
СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде 21:24
Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники 21:18
В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом 20:56
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом 20:53
Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 21:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские волонтеры пересядут на велосипеды

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Активисты "Петербургского велообщества" предложили волонтерам, которые помогают пожилым горожанам соблюдать самоизоляцию, воспользоваться велосипедами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Волонтерам часто приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей. При этом они подвергают себя риску заразиться коронавирусом и тратят много времени на ожидание транспорта, - сообщают велоактивисты. - Чтобы снизить риск и повысить свою мобильность, добровольцы могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта как велосипед.

Фото: Центр городских волонтеров
Петербургские волонтеры сняли видеоролик о своей работе

Представители "Петербургского велообщества" провели переговоры с фирмами проката велосипедов, и несколько из них согласились бесплатно предоставить волонтерам свой транспорт, который все равно сейчас простаивает. От добровольцев требуется только подтверждение своего волонтерского статуса и желание ездить на велосипеде.

Сколько волонтеров воспользуются предложением, пока неизвестно. Но информация активно обсуждается в добровольческих кругах. Надо полагать, с наступлением тепла на улицах Петербурга будет появляться все больше веловолонтеров.

Координатор Владимир: Все не напрасно

Владимир Шефов - коренной петербуржец, пятикурсник стоматологического факультета Медицинского университета имени Павлова. Надо полагать, он будет хорошим специалистом. Во всяком случае, уже сейчас на его счету два патента и десяток публикаций. В проекте #Мывместе Владимир координирует работу волонтеров по Фрунзенскому району, который считается самым сложным в городе - здесь всегда особенно много заявок.

- Действительно, за один будний день в нашем районе выполняется до семидесяти заявок, что весьма существенно. Я считаю, это связано с высоким доверием людей к акции. И сложилось оно именно благодаря безупречной работе волонтеров! Сложный район? Не думаю. Да, много обращений, но благодаря большому количеству добровольцев и оперативной работе штаба все заявки четко обрабатываются и выполняются, - рассказывает Владимир. - У нас есть волонтеры, которые выполняют по восемь-десять заявок в день, часто пешком. Это восхищает, и я не могу не перечислить их. Нина Медведева, Ирина Мамонова, Ксения Игнатова, Аревик Аветисян, Андрей Зотов, Алена Пришвина, Андрей Белолипецкий, Алексей Новоженин, Анна Армашева, Михаил Бучнев, Елена Вострова и Давид Артемьев - топ-10 наших героев! Все они очень светлые и добрые люди.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
Волонтеры будут разносить петербуржцам "РГ" до конца самоизоляции

Вообще впечатляют все, с кем работаю в рамках акции. Волонтеры штаба, особенно координатор проекта Дарья Никитина, которая круглые сутки на связи. Добровольцы "в поле", выполняющие огромное количество заявок. Мои помощники, которые по 12 часов сидят перед монитором и отслеживают заявки, помогая координировать работу района.

Конечно, бывают случаи, которые особенно трогают. Помню, поступила заявка не от пенсионера, а от человека с ограниченными возможностями. Он нуждался в еде, но признался, что не может ее оплатить. Для таких случаев предусмотрены бесплатные наборы продуктов, однако был уже вечер, и набор можно было доставить только на следующий день. Волонтер нашего района Константин Горовиц решил не бросать человека в непростой ситуации - он просто пошел и купил ему продуктов на две недели за свой счет. Вообще хочется отметить, что ситуации, когда волонтеры помогают людям финансово, нередки. Искренняя взаимопомощь характерна для петербуржцев.

Каждый раз, когда вечером формирую отчет по заявкам, я понимаю, что все не напрасно. Еще полсотни человек получили помощь и остались дома, тем самым обезопасив себя и своих близких.

Владимир Шефов, координатор волонтеров Фрунзенского района. Фото: Архив Владимира Шефова
Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции