Худрук "Санктъ-Петербургъ Оперы" удостоен госпремии Татарстана

Художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров удостоен высокой награды - он стал лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Высокое звание лауреата госпремии режиссер получил в составе творческого коллектива за постановку оперы Резеды Ахияровой "Сююмбике". Мировая премьера этой постановки состоялась в 2018 году в Казани, на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Помимо режиссера спектакля Юрия Александрова лауреатами госпремии Татарстана за эту работу стали также музыкальный руководитель и дирижер Ренат Салаватов, художник-постановщик Виктор Герасименко, исполнительница заглавной партии Гульнора Гатина.

Напомним, что либретто оперы написано Ренатом Харисом на сюжет татарской истории XVI века. В центре внимания - единственная в истории Татарстана женщина-правитель Сююмбике, чья башня в кремле и по сей день является одной из главных достопримечательностей Казани. Сююмбике, дочь ногайского хана Юсуфа, на короткий срок возглавила мусульманское государство - Казанское ханство, став символом его расцвета и падения.

Критики отмечали, что "Сююмбике" продолжает традиции большой русской оперы, основанной на национальной истории, с хором, мимансом, балетом, выразительными оркестровыми сценами, яркими костюмами и декорациями. Режиссура Юрия Александрова создала запоминающийся спектакль, восторженно принятый зрителями.

По традиции премия вручается 26 апреля, на празднике родного языка, который отмечается в Республике Татарстан в день рождения поэта Габдуллы Тукая (1886-1913). Но в связи с режимом ограничения, церемонию перенесли на более поздний срок, а имена победителей огласили в телетрансляции национального телеканала.