Сезон фонтанов в Петергофе открыли только виртуально

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил о начале весеннего сезона. Однако пока действуют ограничения с в связи с распространением коронавируса, парки Петергофа открыты лишь виртуально.

- Весна вступила в свои права. Для всех нас это означает, что в Петергофе начался новый фонтанный сезон, - сообщается на официальном сайте ГМЗ "Петергоф". - Однако сегодня здесь непривычно пусто и тихо, хотя благодаря стараниям сотрудников музея-заповедника парки и фонтаны к сезону полностью готовы.

Там же, на сайте музея, выложено видео с названием "Летний сезон, который не начался". Однако сотрудники музея стараются дать ему возможность встречаться с посетителями, хотя бы виртуально. Например, сейчас на сайте ГМЗ можно увидеть подборку фотографий всех первых пусков фонтанов за последние 10 лет - с 2010 по 2019 год.