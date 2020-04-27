Спасатели обнаружили тела утонувших в Ладожском озере рыбаков

В Ленобласти завершили поиск трех рыбаков, пропавших в Ладожском озере полтора месяца назад. Эту информацию "РГ" подтвердили в региональном УМЧС.

Рыбаки - жители села Паша, двум - по 34 года, одному - 35 лет, - 9 марта отправились на лодке на рыбалку. Домой они не вернулись. Их стали искать со следующего дня. Выяснилось, что ночью один из мужчин сумел дозвониться в полицию и сообщить, что с ними случилось ЧП. Больше на связь никто не выходил.

Пропавших искали в акватории Ладожского озера - в Волховском районе, дошли до Карелии. Но обнаружили только перевернутую лодку в десяти километрах от берега.

Спасатели обнаружили и вытащили тела трех рыбаков в районе деревни Сторожно. В один день нашли двоих, на следующий - третьего. Поисковая операция официально завершена.