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Текст:   Вера Черенева 
15:32 27.04.2020

Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За месяц самоизоляции квартиры на вторичном рынке Петербурга подорожали на 0,8 процента, рост по Ленобласти составил 1,5 процента. Наибольший рост среди регионов СЗФО зафиксирован в Калининграде, здесь вторичная недвижимость прибавила в цене 2,6 процента, сообщает сервис ЦИАН по ссылкой на материалы собственного исследования.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге

В столице жилье также подорожало несмотря на самоизоляцию, рост составил 1 процент. А вот в Подмосковье вторичка стала дешевле на полтора процента.

Зафиксирован спад интереса к курортной недвижимости. Квартиры в Сочи стали продаваться дешевле на 1,4 процента, в Краснодаре - на 2,8 процента. Рост зафиксирован в Севастополе и Симферополе на 0,9 и 1,3 процента соответственно.

На Дальнем Востоке выросли цены на 3,7 процента на квартиры в Петропавловске-Камчатском. Это самый высокий показатель по региону, цена за "квадрат" здесь достигла 64,7 тысяч рублей. Наиболее заметное падение цен на жилье зафиксировано в городе Артем Приморского края, здесь квартиры подешевели сразу на 7,5 процента. На 4,7 процента снизились цены в Якутске, теперь квартиры в этом городе продаются в среднем из расчета 81,9 тысяч рублей за квадратный метр.

В целом по стране цены на вторичку за месяц самоизоляции упали на 3 процента.

Авторы исследования видят в снижении цен две причины. Во-первых, в апреле из-за ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, сложно было оформить документы, МФЦ во многих регионах не работали, в отдельные периоды были закрыты и банки. Поэтому количество предложений на вторичном рынке в принципе сократилось. Те, кто выставлял квартиру на продажу, были готовы к солидному дисконту, предвидя неудобства, ведь покупателей в этот период тоже стало меньше.

С другой стороны, была анонсирована ипотека на первичную недвижимость под 6,5 процентов и часть покупателей сделали свой выбор в пользу нового жилья, тем более, что при покупке первички всю сделку можно провести полностью в дистанционном формате.

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