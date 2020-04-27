Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

За месяц самоизоляции квартиры на вторичном рынке Петербурга подорожали на 0,8 процента, рост по Ленобласти составил 1,5 процента. Наибольший рост среди регионов СЗФО зафиксирован в Калининграде, здесь вторичная недвижимость прибавила в цене 2,6 процента, сообщает сервис ЦИАН по ссылкой на материалы собственного исследования.

В столице жилье также подорожало несмотря на самоизоляцию, рост составил 1 процент. А вот в Подмосковье вторичка стала дешевле на полтора процента.

Зафиксирован спад интереса к курортной недвижимости. Квартиры в Сочи стали продаваться дешевле на 1,4 процента, в Краснодаре - на 2,8 процента. Рост зафиксирован в Севастополе и Симферополе на 0,9 и 1,3 процента соответственно.

На Дальнем Востоке выросли цены на 3,7 процента на квартиры в Петропавловске-Камчатском. Это самый высокий показатель по региону, цена за "квадрат" здесь достигла 64,7 тысяч рублей. Наиболее заметное падение цен на жилье зафиксировано в городе Артем Приморского края, здесь квартиры подешевели сразу на 7,5 процента. На 4,7 процента снизились цены в Якутске, теперь квартиры в этом городе продаются в среднем из расчета 81,9 тысяч рублей за квадратный метр.

В целом по стране цены на вторичку за месяц самоизоляции упали на 3 процента.

Авторы исследования видят в снижении цен две причины. Во-первых, в апреле из-за ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, сложно было оформить документы, МФЦ во многих регионах не работали, в отдельные периоды были закрыты и банки. Поэтому количество предложений на вторичном рынке в принципе сократилось. Те, кто выставлял квартиру на продажу, были готовы к солидному дисконту, предвидя неудобства, ведь покупателей в этот период тоже стало меньше.

С другой стороны, была анонсирована ипотека на первичную недвижимость под 6,5 процентов и часть покупателей сделали свой выбор в пользу нового жилья, тем более, что при покупке первички всю сделку можно провести полностью в дистанционном формате.