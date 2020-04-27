Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что с 16.00 30 апреля до 16.00 1 мая закроются абсолютно все магазины. Такое решение принято для того, чтобы провести дезинфекцию и избежать вспышки коронавируса в день, когда из Санкт-Петербурга в область хлынет настоящий поток дачников.

Сейчас прорабатываются нормативные акты, на основании которых магазины будут закрываться. Ожидается, что перерыв в работе сотрудники торговых точек используют для тотальной дезинфекции.

Согласно оценкам властей региона, на Первомай многие жители Санкт-Петербурга поедут на дачи в области, и магазины закроются в том числе и чтобы не спровоцировать жителей Северной столицы на вынужденные остановки. Правда, пока в регионе не определились, как тотальное закрытие магазинов квалифицировать - это будет настоятельная рекомендация или же прямой запрет на работу. Тем не менее гражданам посоветовали запастись продуктами на это время заранее.