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27.04.2020 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге назвали сквер в честь актера Павла Луспекаева

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила собственные наименования сразу девяти городским скверам. Как сообщается на официальном сайте городского правительства, один их них - на Торжковской улице - получил название в честь актера Павла Луспекаева, который жил неподалеку.

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Кроме того, название в честь архитектора Роберта Мельцера получил сквер на Большом Сампсониевском проспекте. Мельцеровский сквер находится между ним Лесным проспектом. Еще один сквер на Большом Сампсониевском отныне носит имя снайпера, героя Великой Отечественной войны Федора Смолячкова, рядом находится также улица его имени.

Безымянными больше не будут сквер на Гаврской улице - он получил такое же название и стал Гаврским, на Лермонтовском проспекте - Лермонтовским. Сквер на Малой Объездной стал Данилевским. На Малоохтинском проспекте появился Молчаливый сквер, а на проспекте Непокоренных - сквер Памяти.

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