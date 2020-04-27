В Петербурге задержали серийных похитителей продуктов из супермаркетов

Петербургские полицейские задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к целой серии нападений на супермаркеты и краже оттуда продуктов.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, одному задержанному 29 лет, другому - 32 года. Они нигде не работают и, по данным полиции, могут быть наркозависимыми.

Задержали мужчин после нападения на супермаркет на улице Егорова, где их добычей стали 80 плиток шоколада и 8 коробок конфет. Мужчины скрылись на автомобиле, сотрудники магазина запомнили номера. На бульваре Новаторов мужчин задержали.

В салоне автомобиля полицейские нашли большое количество мелкооптовых партий различных продуктов. Их происхождение мужчины не смогли объяснить. В следствии полагают, что задержанные могли нападать и на другие магазины.

В полиции выдвинули версию, что продукты могли перепродаваться на одном из городских рынков.

Мужчинам вменяют грабеж. В ближайшее время суд определит им меру пресечения на период расследования.