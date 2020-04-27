В Вологодской области введут электронные пропуска для въезжающих

В Вологодской области появятся цифровые пропуска для въезда в регион. Они будут требоваться тем, кто не имеет регистрации на территории области. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Губернатор подчеркнул: ограничений на перемещение внутри области пока не введено.

Конкретный порядок оформления пропусков должен быть принят 28 апреля на заседании регионального правительства.

Как стало известно "РГ", на территорию области из других регионов решено пропускать в следующих случаях: гражданину нужно посетить родственников; он едет в командировку; ему нужно осмотреть состояние объекта недвижимости, который находится в аренде или собственности; четвертая уважительная причина - участие в похоронных мероприятиях.

Цифровые пропуска будут оформляться на региональном портале госуслуг. Сам пропуск можно будет распечатать или показать полицейским на экране телефона при въезде на территорию области.

Стоит отметить, что в оформлении пропуска могут отказать, причем не только тем, кто указал недостоверные данные, но и, например, если житель другого региона соберется в гости к родственникам, которые пока находятся на самоизоляции.

Тех, кто едет через Вологодскую область транзитом, эти меры не коснутся. Им пропуск оформлять не надо.

Вологодская область входит в число регионов, где коронавирусная инфекция распространяется довольно низкими темпами. Сейчас в регионе зафиксировано 160 случаев заболевания, 33 пациента выздоровели.