На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек

В Краснодарском крае за весь период карантина в обсерваторах изолировали свыше 1400 человек - это люди, приезжающие из других регионов (без местной регистрации) или имевшие контакты с зараженными COVID-19 больными. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Причем десять изолированных граждан оказались заражены коронавирусом.

- Выявляя и изолируя в ручном режиме всех, кто контактировал с заболевшими людьми, мы должны быть готовы к увеличению обсерваторов, - отметил на сегодняшнем заседании оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев. - От поездки на Кубань отказываются многие, но не все. Их необходимо отправлять в обсерваторы. Это вынужденная мера: только так мы предотвратим распространение инфекции. Места обсервации заполняются, и нужно подготовить список гостиниц, которые сможем дополнительно задействовать. Желательно от 100 мест.

Сейчас в администрации края готовят список гостевых домов, который в ближайшее время пустят в работу после проверки службами Роспотребнадзора.

На территории Кубани продолжают работу 15 постов ДПС. Все въезжающие пассажиры получают уведомления о самоизоляции по месту регистрации. Жителей других регионов направляют в обсервации. Всего с 18 апреля в изолированные учреждения были отправлены 1130 человек, 507 автомобилистов отказались от въезда в регион.