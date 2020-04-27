Под Волгоградом мопед с шестью подростками попал в ДТП

В Волгоградской области произошла автоавария с участием мопеда, на котором ехали шесть подростков. В результате ДТП один из них погиб, остальные получили различные травмы. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Трагедия произошла поздно вечером в воскресенье. Примерно в половине двенадцатого ночи восемнадцатилетний водитель за рулем мопеда Lifan без госномера с пятью пассажирами ехал от поселка Карповка в сторону автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский.

Подросток нарушил правила движения и столкнулся с движущейся по главной дороге иномаркой. Четырнадцатилетний школьник на мопеде погиб на месте, сам водитель транспортного средства и еще четыре подростка от 16 до 18 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В иномарке никто не пострадал. Полиция уточняет обстоятельства ЧП.