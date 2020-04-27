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27.04.2020 16:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полицейские во время карантина патрулируют пляжи Кубани на катерах

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)

В курортных городах Краснодарского края на всех морских и речных направлениях сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО круглосуточно патрулируют акваторию на катерах, и контролируют соблюдение режима самоизоляции граждан.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО, благодаря работе полицейских в портах и на пляжах количество нарушителей удалось значительно уменьшить.

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- На катерах в море полиция с помощью динамиков предупреждает граждан, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм может наступить административная ответственность, - рассказывает заместитель начальника отдела охраны общественного порядка подполковник полиции Олег Любавин. - Всех просят разойтись по домам. В случае неповиновения данные о местонахождении нарушителей тут же сообщаются мобильной группе на суше. В портах полиция осуществляет пешее патрулирование. Мы работаем в портах и местах, куда приходят рыбаки-любители.

Один из напряженных участков - ейские и сочинские пляжи. Они большой протяженности, и необходимо много времени, чтобы обследовать на катерах всю береговую линию.

С начала ввода карантина на территории, контролируемой Управлением на транспорте МВД по ЮФО, сотрудники ведомства составили около 200 протоколов об административном правонарушении.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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