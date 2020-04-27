Полицейские во время карантина патрулируют пляжи Кубани на катерах

В курортных городах Краснодарского края на всех морских и речных направлениях сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО круглосуточно патрулируют акваторию на катерах, и контролируют соблюдение режима самоизоляции граждан.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО, благодаря работе полицейских в портах и на пляжах количество нарушителей удалось значительно уменьшить.

- На катерах в море полиция с помощью динамиков предупреждает граждан, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм может наступить административная ответственность, - рассказывает заместитель начальника отдела охраны общественного порядка подполковник полиции Олег Любавин. - Всех просят разойтись по домам. В случае неповиновения данные о местонахождении нарушителей тут же сообщаются мобильной группе на суше. В портах полиция осуществляет пешее патрулирование. Мы работаем в портах и местах, куда приходят рыбаки-любители.

Один из напряженных участков - ейские и сочинские пляжи. Они большой протяженности, и необходимо много времени, чтобы обследовать на катерах всю береговую линию.

С начала ввода карантина на территории, контролируемой Управлением на транспорте МВД по ЮФО, сотрудники ведомства составили около 200 протоколов об административном правонарушении.