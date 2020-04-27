Производство АПК выросло в марте на 3%

Рост всего промышленного производства в марте этого года составил 0,3 процента к уровню того же месяца в прошлом году. Такие данные содержатся в опубликованном оперативном докладе Росстата.

Быстрее всех повышались показатели в сельском хозяйстве: рост за тот же период составил 2%, всего в этом секторе было выпущено продукции на 282,6 млрд рублей.

К первому месяцу весны посевные работы уже шли в 26 регионах страны. Кубань к 31 марта успела засеять 308 тысяч гектаров, что втрое больше, чем год назад. Следом идут Ставрополье и Ростовская область.

Во всей стране сев яровых в марте был произведен на площади 1,3 млн га - рост по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.