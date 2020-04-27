Специалисты МО РФ нашли на глубине 1,5 км затонувшее в 1941 году судно

У побережья Крыма, в 15 милях от Ялты, найдено потопленное фашистами в 1941 году транспортно-санитарное судно "Армения".

Несмотря на масштаб разыгравшийся трагедии - на борту теплохода находились от пяти до семи тысяч человек - место его гибели почти 79 лет оставалось неизвестным. Теперь еще одна трагическая страница истории Великой Отечественной войны и обороны Крыма может дополниться новыми фактами.

Предположительное место гибели судна было найдено после обследования более 300 квадратных километров акватории Черного моря. И вот во время одного из походов исследователи с помощью гидролокации смогли установить предположительное место катастрофы. В 2017 году эту информацию удалось подтвердить и с помощью магнитометра, который зафиксировал сильную магнитную аномалию. Но для 100-процентной уверенности было необходимо изучение дна с помощью подводного робота, и теперь оно состоялось. Сомнения развеялись. Трехпалубный теплоход "Армения" водоизмещением 5805 тонн лежит на глубине, как и ранее заявляли, - 1500 метров.

"Армения" была спущена на воду в Ленинграде в 1928 году. До войны пассажирско-грузовой теплоход Черноморского государственного морского пароходства работал на линии Одесса - Батуми - Одесса. С началом войны переоборудован под санитарный транспорт, выполнял рейсы для эвакуации гражданского населения и раненых военных Одессы и Севастополя, а также осуществлял транспортировку боеприпасов, военной техники, продовольствия и медикаментов.

6 ноября 1941 года транспорт вышел из Севастополя в Туапсе с ранеными и пассажирами на борту, по пути следования зашел в Ялту для эвакуации раненых.

7 ноября 1941 года в 11 часов 25 минут на траверсе Гурзуфа был атакован немецкой авиацией, хотя он имел отличительные знаки санитарного судна.

В 11 часов 29 минут теплоход затонул. Спасти удалось только восемь человек. Согласно сохранившимся в архивах Минобороны документам, на борту судна были раненые бойцы, а также весь личный состав четырех морских севастопольских и ялтинских госпиталей, эвакуированные граждане. По количеству жертв - чудовищная катастрофа.

Регулярно в Севастополе у причальной стенки госпиталя Черноморского флота имени Пирогова проходят траурные церемонии, на которых вспоминают погибших на теплоходе "Армения". Поиски теплохода продолжались несколько десятилетий и при СССР, и при Украине. Несколько раз различные экспедиции объявляли об успехе и обнаружении координат гибели судна, но эти сведения ни разу не подтверждались. Оставались не обследованными лишь несколько глубоководных квадратов.

... Над местом гибели "Армении" священник Новороссийской военно-морской базы протоиерей Кирилл отслужил панихиду. На воду был спущен венок, произведены три залпа траурного салюта.

Конкретно

Зашли с кормы

"Армению" искали долго. Очень долго.

На поиск потопленного фашистами судна отправлялся даже директор американского Института океанографии Роберт Баллард. Который славен тем, что нашел на дне Атлантики "Титаник". Баллард и его команда обнаружили на дне Черного моря почти полтысячи артефактов: от древнегреческого судна до противолодочного вертолета с погибшим экипажем внутри. Но "Армения" словно не желала быть найденной. Да, глубина очень большая, но ведь теплоход лежит всего в 15 морских милях от берега, в переводе на привычные сухопутные расстояния это чуть больше 27 км. Некоторые ветераны даже утверждали, что с гор в районе Ялты 7 ноября 1941 года наблюдали гибель судна. Вряд ли это возможно, но десятилетиями трагедия будоражила сердца, многим хотелось хоть как-то быть причастными к расследованию.

Найти судно удалось благодаря огромной и настойчивой работе, которую провели наши военные: сначала - по показаниям гидролокатора, который зафиксировал аномалию на большой глубине в районе предполагаемой гибели теплохода. Затем были получены первые видеокадры с телеуправляемого необитаемого подводного аппарата отечественного производства серии "РТ".

Специалисты Министерства обороны РФ на завершающем этапа для обследования и классификации находки пригласили Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО).

Непрерывное обследование корпуса подводным роботом продолжалось 6 часов. Потребовалось семь погружений, при этом судно каждый раз должно было переходить на новую точку. "К нашему удивлению, уцелела стойка судового колокола, а рядом увидели и сам колокол. - рассказывает пресс-секретарь ЦПИ РГО Марина Давыдова. - Более того, он упал надписью вверх. Сомнений нет, на подводных кадрах четко читается надпись "Армения". В последующие погружения были осмотрены правый борт и корма судна. Там был обнаружен фрагмент резервного штурвального колеса, который является одним из косвенных признаков для идентификации. Кстати, его хорошо видно на кадрах художественного фильма "Сокровища затонувшего корабля", снятого на киностудия Ленфильм в 1935 году. В этом фильме теплоход "Армения" снялся в роли самого себя".

Несколько десятилетий преобладала версия о том, что "Армению" атаковал немецкий самолет-торпедоносец. Теперь появилось возможность проверить старые версии. Так что же реально послужило причиной гибели теплохода? Этот вопрос я задал исполнительному директору Центра подводных исследований РГО Сергею Фокину.

- Действительно, раньше рассматривались две основных версии, - рассказывает Сергей. - Первая: одиночный немецкий самолет сбросил две торпеды, одна ударила судну в носовую часть. Вторая версия: "Армению" атаковало звено из четырех самолетов Люфтваффе - теплоход переломился надвое.

Мы не увидели характерных для торпедной атаки повреждений корпуса. Очень серьезно разрушена надстройка. В ее центральной части - сплошные разрушения, элементы конструкции разбросаны по носу, по корме. Часть лееров и шлюпочных балок загнуты наружу. В общем, все признаки бомбардировки с воздуха. И еще: мы пришли к выводу, что бомбардировщик или бомбардировщики зашли с кормы. Бомбы попали в центр судна. Конечно, число атакующих самолетов сегодня установить невозможно, но версия поражения авиабомбами самая правдоподобная. Только теплоход не переломился. На дне он покоится единым фрагментом.

Дно Черного моря на такой чудовищной глубине - это ведь сплошной сероводород, так?

Сергей Фокин: Сероводородные слои в Черном море начинаются уже со 100 -110 метров, то есть сохранность объекта очень высокая. Отдельные элементы абсолютно не заиленные. Грунт достаточно плотный. Дно плоское, но под наклоном. Тонущее судно пропахало его на внушительное расстояние: за кормой до сих пор сохранилась борозда.

Считается, что "Армения" затонула всего за 4 минуты. Новые данные тоже свидетельствуют, что уход под воду был стремительным - часть иллюминаторов не разбиты, а вдавлены внутрь. То есть в момент затопления внутри еще оставались "воздушные карманы". Это значит, что люди могли жить какое-то время и после ухода судна под воду?

Сергей Фокин: Очень недолго - буквально секунды после того, как объект оказался под водой. Характер повреждений такой, что шансов выжить у тех, кто находился во внутренних помещениях, практически не было. Только у тех, кто в момент атаки оказался на верхней палубе, и которых выбросило за борт. Но таких было немного.

Очень большие разночтения по количеству погибших людей. Пишут, что от 5000 до 7000. Все из-за того, что на берегу не знали, сколько народа погрузилось на "Армению". Но на ее борту могли знать. Возможно, что такие документы хранятся в каком-то сейфе?

Сергей Фокин: Капитан тоже мог не знать: учитывая условия, в которых проходила эвакуация. Нет уверенности, что вообще составляли какие-то списки. Грузили на борт столько, сколько можно было разместить. Это было страшное время.

Этой зимой со страниц "РГ" вы рассказывали об удивительной находке: подняли с торгового судна "Архангел Рафаил", которое затонуло в Финском заливе в 1724 году, псалтырь 1692 года издания в кожаном переплете. Пролежав 300 лет в воде, книга в целости, можно читать. Но это - Балтика. А в Черном море такие чудеса возможны?

Сергей Фокин: Балтика - это холодная и слабосоленая вода, плохо пропускающая солнечный свет. К тому же то судно из Любека "Архангел Рафаил" было затянуто толстым слоем ила. В Черном море другие условия. В принципе, на таких глубинах органика сохраняется. Но во-первых, затонувшее судно - это братская могила, в которой нашли вечный покой тысячи людей. Поэтому исследования с проникновением внутрь объекта на морском дне сопряжены с определенными морально-этическими ограничениями.

Во-вторых, надстройка "Армении" сильно разворочена. На глубине 1,5 км эффективно работать по проникновению в замкнутое пространство могут только телеуправляемые аппараты. За которыми тянется кабель, который имеет очень высокую вероятность запутаться во фрагментах разрушений. И там остаться.

Даже если гипотетически предположить, что были списки пассажиров, то они находятся во внутренних помещениях. Проникнуть в которые мы технически не можем.

Читал, что перед роковым рейсом "Армению" вооружили 45-мм орудиями. Судно вело бой с атакующими бомбардировщиками?

Сергей Фокин: Пушек мы не нашли. Если они и были установлены, как утверждается в некоторых документах, то это не то вооружение, которое может оказать серьезный отпор атакам с воздуха. Есть основания считать, что теплоход затопили буквально с первого захода.

Рядом на дне не лежат ли фрагменты сбитых самолетов?

Сергей Фокин: В непосредственной близости ничего такого нет. Рядом лежат фрагменты ее же палубы и другие элементы конструкции судна, которые оторвались при затоплении. Не забывайте, что это не боевой корабль, а санитарно-транспортное судно. Успели ли сделать с "Армении" какое-то количество выстрелов? Не берусь судить. Это из разряда предположений и домысливания ситуации. А мы - исследователи.

Отработав в Черном море, дальше - куда направляетесь?

Сергей Фокин: Домой. В Финском заливе работаем на месте самой серьезной победы надводных сил нашего флота на Балтике в годы Великой Отечественной войны. Советские катера торпедировали немецкий эсминец Т-31. Наши торпеды разорвали его на две части, лежит на глубине 60 метров в окружении разных судов и артефактов.

Исследуем, детально все изучаем, ведем съемку.

Бушует пандемия: у вас в Центре подводных исследований Русского географического общества все здоровы?

Сергей Фокин: Наша работа и есть самоизоляция: погрузились на судно, вышли в море. Очень ограниченный круг общения. Все здоровы.