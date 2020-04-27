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27.04.2020 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калмыкии зафиксирована вспышка коронавируса среди медиков

Текст: Руслан Мельников
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Калмыкии коронавирусной инфекцией заразились сотрудники республиканской больницы им. Жемчуева. Вирус мог попасть в учреждение от пациента или от заразившегося медика.

"По всей видимости, либо проскочил пациент без клинических проявлений, либо кто-то из медработников где-то заразился, и в процессе общения заразил коллег, когда пили чай между сменами или когда переодевались", - сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов в своем видеообращении.

Фото: iStock
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Он также отметил, что из-за необходимости увеличить количество коек для больных COVID-19, предполагается использовать один из корпусов республиканской больницы для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"Там имеются оптимальные условия для разворачивания госпиталя, есть кислород, есть бытовые условия", - пояснил министр.

По его словам, республиканская больница является наиболее оснащенным учреждением, не требующим дополнительной перестройки для проведения кислорода. Установить необходимое оборудование там можно с минимальными затратами. Также в больнице можно организовать условия для комфортной и безопасной работы персонала.

"У медработников пульмонологического и реанимационно-анестезиологического отделений больницы им. Жемчуева зарегистрированы случаи пневмонии и ОРВИ, из них часть уже имеет лабораторное подтверждение COVID-19, у остальных характерные признаки коронавирусной инфекции подтверждены результатами КТ", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе больницы. Также в медучреждении подтвердили информацию об открытии госпиталя для больных коронавирусной инфекцией.

О количестве медиков, заразившихся COVID-19, пока не сообщается. Между тем всего с начала эпидемии в Калмыкии зарегистрировано 167 случаев коронавируса. По словам Юрия Кикенова, количество заболевших "возрастает прогрессивно", и медикам приходится работать в усиленном режиме. За время эпидемии в республике выздоровели 33 больных коронавирусом, три пациента умерли.

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