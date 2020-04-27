В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19

Власти Татарстана по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова поставили в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, лаборатория ориентирована на быстрое выявление новой коронавирусной инфекции: тест проводится всего за полчаса.

- Мини-лаборатория - это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование. Оно передано в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, - уточнил Аксенов и поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова и всех, кто в кратчайшие сроки способствовал поставке оборудования в Крым.

По оперативным данным Минздрава РК, в республике под медицинским наблюдением находятся 1523 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 965, в стационарах - 84, изолированы в обсерваторы - 474 человека. По данным Роспотребнадзора, всего в Крыму выявлено 70 положительных проб на Covid-19. 41 человек проходит лечение, 29 - выздоровели.

Ежедневно в Республике Крым делаются несколько сотен тестов на коронавирус на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии РК и Севастополя, Противочумной станции РК, а также на базе республиканской детской клинической больницы. Всего после введения режима повышенной готовности в регионе протестировано уже более 12 тысяч человек.