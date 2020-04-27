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27.04.2020 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестовали прятавшего наркотики в улитках дилера

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по РК Фото: Пресс-служба МВД по РК
Фото: Пресс-служба МВД по РК

В Джанкойском районе Крыма полицейские вблизи одного из сел задержали с поличным крымчанина, который в лесополосе закладывал наркотическую "соль". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Во время осмотра автомобиля злоумышленника правоохранители нашли и изъяли 97 свертков из изоленты с порошкообразным веществом. Наркокурьер также указал, где разместил остальные "закладки". Всего полицейские изъяли у него 121 полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Мужчина признался, что о местонахождении партии наркотика, предназначенного для сбыта бесконтактным способом, узнал через мессенджер. Затем за вознаграждение он должен был передать координаты и фотографии созданных им "закладок" "работодателю".

- Искусность маскировки "закладок" поразила даже бывалых сыщиков, - отметили в пресс-службе. - Креативный наркокурьер прятал их в срезах деревьев, панцирях улиток, стыках дренажных систем. Более того, каждый сверток имел внутри маленький магнитный элемент, что позволяло крепить их на металлических конструкциях в скрытых от глаз местах.

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Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний житель Армянска. Экспертиза установила, что в составе изъятых у него 67,1 грамма вещества наркотическое средство - производное N-метилэфедрона (так называемая "соль", оборот которой запрещен).

Следственный отдел джанкойской полиции возбудил в отношении крымчанина уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда крымчанин помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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