В Новороссийске 15 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме

В понедельник утром в Новороссийске загорелся пятиэтажный жилой многоквартирный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение о пожаре на улице Рыбацкой поступило в 5.39. Установлено, что загорание произошло на площади 80 квадратных метров. Проведена эвакуация 15 человек.

В 6.27 пожар удалось локализовать, в 6.40 ликвидировать открытие горение, а в 7.49 окончательно потушить.

На месте работали 20 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе три звена газодымозащитников. Есть пострадавшие. Сколько человек и насколько они пострадали, в ведомстве на данный момент не уточнили.