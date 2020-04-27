В порту Новороссийска рабочий упал с восьмиметровой высоты

ЧП с травмированием человека произошло во время строительных работ в Новороссийском морском торговом порту.

По версии следствия, 25 марта 2020 года на территории морпорта плотник-бетонщик пятого разряда во время строительных работ без применения страховочных ремней упал с высоты 7,8 метра в проем к основанию монолитного колодца. В результате он получил сочетанную травму тела с повреждением костей и внутренних органов.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливается круг ответственных за создание условий для соблюдения правил и норм охраны труда и обеспечения безопасности выполнения строительных работ. По части 1 статьи 216 УК РФ возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК. Расследование уголовного дела продолжается.