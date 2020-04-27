В Ростове второй человек скончался от коронавируса

В Ростове-на-Дону скончался пациент центральной городской больницы имени Семашко с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Он стал второй жертвой пандемии в Ростовской области. Об этом "РГ" сообщили в региональном центре по информированию населения о ситуации по COVID-19.

О погибшем известно, что это ростовчанин 1970 года рождения. В данном случае имело место позднего обращения за медицинской помощью.

Первой жертвой COVID-19 на Дону стал гражданин Китая. Он умер 17 апреля, но вскрытие стало возможным лишь спустя неделю из-за необходимости согласования с другой страной.

Всего, по данным на 27 апреля, в Ростовской области 714 человек заболели коронавирусом (за сутки диагноз поставлен 65 пациентам), 4 500 человек находится по медицинским наблюдением, из них 4 466 на самоизоляции по месту жительства. 40 человек выздоровело.