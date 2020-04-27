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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На улице Хорошева в Волгограде произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Наталия Рудник.

Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По предварительным данным, взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь борются врачи.

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