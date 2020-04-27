В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

За сутки в Волгоградской области зарегистрировали гибель еще одной жительницы региона с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам зампредседателя облздрава Николай Алимов.

Всего в регионе восемь жертв этого заболевания.

- Умерла 69-летняя жительница Котова. У нее были серьезные сопутствующие заболевания. Она лежала в пятой клинической больнице Волгограда, - сказал Алимов.

Всего в регионе зарегистрировано 272 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибавка за день составила 30 новых случаев.

Четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 38 граждан уже выздоровели.