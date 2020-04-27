Волгоградские ученые создали защитное покрытие ото льда и ржавчины

Волгоградские исследователи поставили перед собой задачу - создать полностью водонепроницаемое или впитывающее воду покрытие. Их проект "Закономерности получения и свойства супергидрофобных и супергидрофильных покрытий на основе привитых полиметакрилатов на поверхности металлов и полимерных материалов" получил грант Российского научного фонда в рамках президентской программы.
Первые опыты показали, что новые материалы могут минимизировать контакт с водой и различными агрессивными средами. К примеру, не позволят микроорганизмам и водорослям размножаться на предметах, на которые они нанесены.
- Известно, что древесина очень быстро разбухает от влаги, но с нашим составом на ее поверхности она может плавать в воде три месяца и будет как новая, - пояснил кандидат химических наук Виктор Климов.
Авторы проекта намерены довести параметры покрытий до максимума, чтобы они полностью впитывали воду или были абсолютно водонепроницаемыми.
Работа ученых поможет в решении фундаментальной проблемы управления процессами смачиваемости поверхности практически любых твердых тел. Их покрытия можно будет использовать в том числе на спутниковых антеннах, водостойких композиционных материалах, для пропитки тканей, к примеру, одежды.