Волгоградские ученые создали защитное покрытие ото льда и ржавчины

Доцент Волгоградского технического университета 32-летний Виктор Климов вместе со своими коллегами изобрел покрытие, которое может защитить металлы, дерево и целлюлозу ото льда, ржавчины и микроорганизмов. Ученый рассказал "РГ", благодаря чему это происходит.

Волгоградские исследователи поставили перед собой задачу - создать полностью водонепроницаемое или впитывающее воду покрытие. Их проект "Закономерности получения и свойства супергидрофобных и супергидрофильных покрытий на основе привитых полиметакрилатов на поверхности металлов и полимерных материалов" получил грант Российского научного фонда в рамках президентской программы.

Первые опыты показали, что новые материалы могут минимизировать контакт с водой и различными агрессивными средами. К примеру, не позволят микроорганизмам и водорослям размножаться на предметах, на которые они нанесены.

- Известно, что древесина очень быстро разбухает от влаги, но с нашим составом на ее поверхности она может плавать в воде три месяца и будет как новая, - пояснил кандидат химических наук Виктор Климов.

Авторы проекта намерены довести параметры покрытий до максимума, чтобы они полностью впитывали воду или были абсолютно водонепроницаемыми.

Работа ученых поможет в решении фундаментальной проблемы управления процессами смачиваемости поверхности практически любых твердых тел. Их покрытия можно будет использовать в том числе на спутниковых антеннах, водостойких композиционных материалах, для пропитки тканей, к примеру, одежды.