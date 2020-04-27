Новости

Минздрав: Как лечить COVID-19 у детей 15:34
Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции 15:32
В Британии за три недели вдвое выросло число жертв домашнего насилия 15:28
Дочь Джонни Деппа рассталась с Тимоти Шаламе 15:25
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров 15:20
В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году 15:15
Филармония Беларуси вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ 15:14
В Челябинской области решили ввести обязательный масочный режим 15:12
Немцы не смогут отдохнуть в Испании, Греции и Турции в этом году 15:09
Россияне поддерживают действия местных властей по борьбе с COVID-19 15:05
Названа пятерка самых надежных гибридных автомобилей 15:02
В больнице Златоуста подтверждены 113 случаев заражения COVID-19 14:58
Ученые из Сингапура назвали дату завершения вспышки коронавируса в РФ 14:58
В Абакане детсад закрыли из-за коронавируса в семье ребенка 14:57
Жительница Дагестана ограбила отделение почты 14:55
В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек 14:50
Церковь Англии запустила горячую линию для молитв 14:50
Профессор пермского вуза рассказала, как создают вакцину от коронавируса 14:50
Жителей Севастополя обязали носить маски в транспорте и магазинах 14:45
Бортпроводники азиатского лоукостера начали носить особую униформу из-за COVID 14:44
Гамора из "Стражей Галактики" могла выглядеть совсем иначе: первый арт 14:39
Врачи рассказали о состоянии главы донского минздрава 14:34
В Беларуси российский режиссер представит премьеру спектакля о Марке Шагале 14:30
В Дагестане врачи спасли роженицу с COVID-19 и ее ребенка 14:25
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 14:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Севастополя обязали носить маски в транспорте и магазинах

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе ввели обязательный масочный режим в помещениях магазинов и общественном транспорте. Об этом сегодня на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Две стройки Минобороны в Севастополе перевели в режим обсерватора

- Обязательный масочный режим вводится в организациях, которым разрешено работать и где скапливаются люди, - сообщил Развожаев.

Новые правила вводятся, поскольку в городе увеличивается число заболевших коронавирусом.

- Динамика растет, какие бы меры мы ни принимали, потому что сохраняется возможность приезда людей из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - объяснил Развожаев.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Севастополя, пока не определено, будут ли горожан штрафовать за отсутствие масок, и по какой статье. Этот вопрос прорабатывается.

За прошедшие сутки COVID-19 в Севастополе заболели еще пять человек. Два человека - родственники медсестры инфекционной больницы, которая заразилась ранее на работе. Еще двое - рабочие, которые трудятся на строительстве военного инфекционного госпиталя в районе бухты Омега. Они жили в одной комнате с рабочим, у которого был диагностирован коронавирус. Пятый случай - медработник инфекционной больницы.

Всего в городе зафиксировано 36 случаев коронавируса, шесть человек выздоровели. В Республике Крым 76 инфицированных, из которых 29 вылечились.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции