Жителей Севастополя обязали носить маски в транспорте и магазинах

В Севастополе ввели обязательный масочный режим в помещениях магазинов и общественном транспорте. Об этом сегодня на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

- Обязательный масочный режим вводится в организациях, которым разрешено работать и где скапливаются люди, - сообщил Развожаев.

Новые правила вводятся, поскольку в городе увеличивается число заболевших коронавирусом.

- Динамика растет, какие бы меры мы ни принимали, потому что сохраняется возможность приезда людей из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - объяснил Развожаев.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Севастополя, пока не определено, будут ли горожан штрафовать за отсутствие масок, и по какой статье. Этот вопрос прорабатывается.

За прошедшие сутки COVID-19 в Севастополе заболели еще пять человек. Два человека - родственники медсестры инфекционной больницы, которая заразилась ранее на работе. Еще двое - рабочие, которые трудятся на строительстве военного инфекционного госпиталя в районе бухты Омега. Они жили в одной комнате с рабочим, у которого был диагностирован коронавирус. Пятый случай - медработник инфекционной больницы.

Всего в городе зафиксировано 36 случаев коронавируса, шесть человек выздоровели. В Республике Крым 76 инфицированных, из которых 29 вылечились.