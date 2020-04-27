Фото: Военные продезинфицируют свердловские интернаты

Военнослужащие начали дезинфицировать интернаты для детей и пенсионеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове и Первоуральске.

"Мобильные расчеты соединения радиационной, химической и биологической защиты приступили к санитарной обработке социальных объектов области", - сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

К работам привлечено десять мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ для дезинфекции.

В целом в регионе военные обработают более 110 интернатов для пенсионеров и детей (в том числе организации, в которых живут люди с ограниченными возможностями).

Дезинфекцию, подчеркнули в ЦВО, проведут не только в крупных городах, но и в таких отдаленных территориях как Тугулымский, Артинский, Тавдинский и Карпинский районы.

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