МВД: Карантин не повлек всплеска насилия и алкоголизма на Урале

В целом ситуация по сравнению с прошлым годом не изменилась. Например, если сравнивать январь 2019 и 2020 года, потребление напитков, подлежащих маркировке (вин, коньяков, водки и так далее) даже снизилось на 11 процентов. В феврале - также снижение на три процента. И даже в марте, когда карантин уже начался, потребление алкоголя на 5,3 процента ниже, чем ровно год назад. Стабилен и рынок пенных напитков: пускай его сложнее оценить, но цифры эксперты сравнили и пришли к выводу: разница не существенна.

Стабильна ситуация и по УрФО в целом: за весь квартал потребление алкоголя снизилось почти на три процента.

Однако как повлияет на статистику новый указ свердловского губернатора, ограничивающий продажи алкоголя, пока неизвестно.

- Риски действительно есть. В первую очередь, конечно, это возникновение нелегальных точек реализации горячительного. Еще один вариант, когда ближе к семи часам вечера в супермаркетах будет наблюдаться резкий всплеск активности и скопление тех, кто хочет успеть приобрести алкоголь. Есть и опыт регионов, где уже введен такой режим. Это Хакасия, Якутия, Красноярский край. Там количество отбиваемых чеков понизилось от 16 до 30 процентов. Но вот число покупателей, которые в данные часы появляются в магазинах, увеличилось где-то в два раза. При сегодняшней ситуации такие вещи тоже необходимо учитывать и закладывать эти риски, - отметил Юрий Чащин, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.

С подобным заявлением выступили и представители правоохранительных органов. Вопреки опасениям, члены семьи, которые временно оказались зажаты в рамки самоизоляции, не начали поголовно выяснять отношения при помощи кулаков.

- Если говорить о состоянии бытовой преступности, следует отметить, что никакого всплеска на территории области не зарегистрировано. У нас наблюдается снижение уровня бытовой преступности. Эта категория и до самоизоляции включала в себя случаи в квартирах и жилых домах, когда люди непосредственно проживают. Сейчас все проходит в штатном режиме. Лиц, которые совершают такие нарушения мы знаем, они у нас состоят на учете, и мы их с установленной периодичностью проверяем. Это касается и несовершеннолетних: никаких массовых заявлений по поводу того, что родители, находясь в условиях самоизоляции, срываются на детях, нет, - отметил Алексей Меньшиков, врио начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области.

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