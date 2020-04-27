На Среднем Урале количество зараженных COVID-19 превысило 450

В Свердловской области за последние сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, теперь количество зарегистрированных заражений в регионе достигло 454.

Больные - жители Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В списке есть и семь жителей других регионов, которые организованно прибыли в область с задокументированными отрицательными анализами, но в санатории, куда они приехали, у них были повторно взяты мазки, анализ которых подтвердил наличие инфекции. Группу изолировали в учреждении.

17 человек находится в тяжелом состоянии, 73 - в состоянии средней тяжести. Вылечено 97 пациентов.