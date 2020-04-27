На Урале придумали приборы для экспресс-диагностики холестерина

Ученые химико-технологического института Уральского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда с проектом создания персональных электрохимических анализаторов глюкозы, холестерина и антиоксидантного статуса. Приборы помогут решить проблему диагностики болезней до первых симптомов. Аппарат должен установить причину недомогания на месте, минуя лабораторное исследование.

- Современные диагностические лаборатории используют инструментальные биохимические методы анализа. Все эти диагностические процедуры требуют больших временных, материало- и трудозатрат, а также являются сугубо лабораторными, тогда как задачей зачастую является быстрое выявление источника заражения на месте или постановка точного диагноза непосредственно у постели больного, - приводятся в сообщении университета слова директора инновационного центра химико-фармацевтических технологий Алисы Козициной.

Она отметила, что планируется разработка портативного электрохимического анализатора, который поможет определить глюкозу, холестерин и антиоксидантный статус организма по результатам анализа одной капли биологической жидкости при помощи иммуночипа, без использования ферментов для определения агентов и онкомаркеров.

Если приборы будут работать точно, ученые обещают продолжить изобретать портативную технику для определения других параметров биожидкостей.